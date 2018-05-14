Дворкович: все стадионы ЧМ-2018 по футболу готовы, ведутся допмероприятия по просьбе ФИФА

Все стадионы, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, готовы, в настоящий момент на объектах ведутся дополнительные мероприятия по просьбе Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя оргкомитета «Россия-2018» Аркадия Дворковича.

«Все стадионы уже готовы, сейчас ведутся работы над дополнительными отдельными мероприятиями, которые ФИФА попросила сделать нас: на подъездах к стадионам дополнительно благоустраиваются территории, улучшается работа внутренних служб, всё делается для хорошего освещения праздника», — сказал Дворкович.

Он отметил, что вопрос безопасности является наиболее приоритетным.

«За оставшиеся дни, уверен, всё будет сделано на высшем уровне. В ближайшие дни открывается аэропорт в Калининграде, метро в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все идёт по графику, всё в порядке», — подчеркнул Дворкович.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что на Украине предлагают признать незаконной трансляцию ЧМ-2018.