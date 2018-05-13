Губернатор: стадион «Ростов Арена» готов принять матчи ЧМ-2018

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о готовности стадиона «Ростов Арена» к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Если говорить о впечатлениях здесь, я полностью удовлетворён. Хорошо сработали все службы. Стадион готов принять матчи ЧМ», — цитирует губернатора РИА Новости.

По словам Голубева, во время третьего тестового матча на «Ростов Арене», в котором «Ростов» обыграл «Урал» со счётом 1:0 в рамках 30-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), на стадионе работали все концессии по питанию и системы связи.

«Благоустройство и чистота — это то, с чем ещё предстоит работать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Валерий Карпин останется главным тренером «Ростова» в следующем сезоне.