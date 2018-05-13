Карпин останется главным тренером «Ростова» в следующем сезоне

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Валерий Карпин сохранит должность главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов» в следующем сезоне.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По словам чиновника, Карпину, возглавившему «Ростов» в декабре 2017 года, удалось выполнить основную задачу на сезон, сохранив прописку в РФПЛ.

«Очень доволен игрой. Команда выполнила задачу, которая стояла перед ней. Карпиным я доволен. Он работает с командой дальше», — отметил Голубев.

Ранее сообщалось, что «Ростов» одержал победу над «Уралом» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата РФПЛ.

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