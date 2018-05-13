Гол Ионова принёс «Ростову» победу над «Уралом»

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«Ростов» одержал домашнюю победу над «Уралом» в матче 30-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Алексей Ионов.

«Ростов» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков, «Урал» закончил чемпионат на 12-й позиции с 37 баллами.

Ранее сообщалось, что раздевалку на «Ростов Арене» перекрасят в цвета местной команды после ЧМ-2018 по футболу.

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