Раздевалку на «Ростов-Арене» перекрасят в цвета местной команды после ЧМ-2018 по футболу

Домашняя раздевалка футбольного клуба «Ростов» на «Ростов-Арене» после окончания чемпионата мира 2018 года будет перекрашена в соответствии с традиционными цветами клуба.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

В настоящее время раздевалка выполнена в бело-синем цвете, в то время как традиционными цветами «Ростова» являются жёлтый и синий.

«Я думаю, это издержки строительства стадиона и проектно-сметной документации. По завершении чемпионата мира по футболу у нас будет время, чтобы одну из раздевалок привести в соответствие с традиционными цветами клуба», — отметил Гуськов.

Торжественное открытие «Ростов-Арены» состоится 13 мая. Стадион примет пять матчей мирового первенства: четыре игры групповой стадии и одну встречу 1/8 финала.

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