Вице-губернатор Петербурга заявил, что станцию метро «Новокрестовская» откроют 13 мая
С таким анонсом чиновник выступил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Режим работы станции метро в день тестового матча — с 10:00 до 19:00», — уточнил он.
По его словам, станция «Беговая» будет открыта в ближайшие дни.
«А завтра ждём хорошей домашней игры нашего футбольного клуба «Зенит», — добавил Албин.
Ранее сообщалось, что в Петербургском метрополитене появятся жетоны в честь новых станций «Беговая» и «Новокрестовская».
Также m24 сообщало, что к чемпионату мира по футболу 2018 года мобильное приложение «Метро Москвы» могут дополнить функцией вызова такси.