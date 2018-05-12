Вице-губернатор Петербурга заявил, что станцию метро «Новокрестовская» откроют 13 мая

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что станцию метро «Новокрестовская» и временный пешеходный мост откроют 13 мая в 10:00. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

С таким анонсом чиновник выступил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Режим работы станции метро в день тестового матча — с 10:00 до 19:00», — уточнил он.

По его словам, станция «Беговая» будет открыта в ближайшие дни.

«А завтра ждём хорошей домашней игры нашего футбольного клуба «Зенит», — добавил Албин.

Ранее сообщалось, что в Петербургском метрополитене появятся жетоны в честь новых станций «Беговая» и «Новокрестовская».

Также m24 сообщало, что к чемпионату мира по футболу 2018 года мобильное приложение «Метро Москвы» могут дополнить функцией вызова такси.

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