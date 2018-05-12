СМИ: Президент Аргентины не приедет в Россию на ЧМ по футболу из-за экономического кризиса в стране

Президент Аргентины Маурисио Макри не приедет в Россию на чемпионат мира по футболу из-за усугубления экономического кризиса в стране.

«Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае. Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причём с разгромным счётом», — приводит слова источника, близкого к главе государства, La Nación.

По словам источника, появление Макри на мундиале в России исключено.

«Он точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается», — добавил источник.

Глава Аргентины пока официально не подтвердил информацию.

Ранее аргентинский лидер Маурисио Макри в интервью RT заявил, что управление государством проще, чем игра в футбол.