Президент Аргентины: в футбол играть сложнее, чем управлять государством

Аргентинский лидер Маурисио Макри в интервью RT заявил, что управление государством проще, чем игра в футбол.

Кроме того, Макри отметил, что в настоящее время находится в своей лучшей спортивной форме.

«Да, я снова играл в это воскресенье. До этого после травмы колена я не мог играть. Дело в том, что я всегда хорошо подавал мяч. А так как никто не бегает после пятидесяти, у меня есть время, чтобы подать мяч», — сказал глава государства.

По словам Макри, выбирая между футболистами Лионелем Месси и Диего Марадоной, он отдал бы преимущество Месси.

«Да, Месси. Из-за постоянства и количества забитых голов. Ведь футбол постоянно развивается, как и всё в этой жизни. Сейчас тяжелее быть лучшим, чем раньше. Соперничество, тренировки — это обычное дело, но скорость у игроков другая», — пояснил аргентинский лидер.

Ранее президент Аргентины рассказал RT о стратегическом партнёрстве с Россией.