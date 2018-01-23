Президент Аргентины рассказал о стратегическом партнёрстве с Россией

Аргентинский лидер Маурисио Макри в интервью RT рассказал об отношениях России и Аргентины, заявив, что между странами существует целостное стратегическое партнёрство.

«Между Аргентиной и Россией существует целостное стратегическое партнёрство, как мы его называем. В этой области был достигнут значительный прогресс», — сказал глава государства.

Он напомнил, что в декабре 2017 года страны «подписали меморандум о взаимопонимании».

«В ходе настоящего визита должно было быть укреплено всё намеченное в том документе: углубить сотрудничество практически во всех областях», — добавил Макри.

Макри прибыл в Россию 22 января с официальным визитом, в ходе которого пригласил российского лидера Владимира Путина посетить Аргентину с ответным визитом.

В начале декабря 2017 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь по стратегическим вопросам президента Аргентины Фульвио Помпео подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам безопасности.