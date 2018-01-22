Президент Аргентины прибыл в Россию с официальным визитом

Президент Аргентины Маурисио Макри прибыл с официальным визитом в Москву.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, борт главы государства приземлился в аэропорту Внуково-2.

Макри встречали замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, посол России в Аргентине Виктор Коронелли и аргентинский посол в Москве Рикардо Лагорио.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин встретится с Маурисио Макри во вторник, 23 января.