Путин встретится с президентом Аргентины 23 января

Президент России Владимир Путин 23 января в Москве проведёт встречу с главой Аргентины Маурисио Макри, передаёт пресс-служба Кремля.

«Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление.

Ранее сообщалось, что Путин проведёт встречу с доверенными лицами.

12 января в Кремле заявили о подготовке к официальному визиту главы Аргентины Маурисио Макри, в ходе которого он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.