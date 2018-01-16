СМИ: Путин проведёт встречу с доверенными лицами
При этом пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов рассказал газете, что встреча будет зависеть от графика президента.
«В соответствии с законом мы сейчас готовим второй список доверенных лиц. Напомню, первый состоит из 259 фамилий. Всего по закону у кандидата может быть не более 600 доверенных лиц, вторым списком мы планируем заполнить этот перечень. Он будет представлен на рассмотрение самого кандидата», — заявил он.
Ранее Центризбирком зарегистрировал список из 259 доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.