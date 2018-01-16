СМИ: Путин проведёт встречу с доверенными лицами

Президент России Владимир Путин намерен встретиться со своими доверенными лицами, однако точная дата мероприятия не определена, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

При этом пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов рассказал газете, что встреча будет зависеть от графика президента.

«В соответствии с законом мы сейчас готовим второй список доверенных лиц. Напомню, первый состоит из 259 фамилий. Всего по закону у кандидата может быть не более 600 доверенных лиц, вторым списком мы планируем заполнить этот перечень. Он будет представлен на рассмотрение самого кандидата», — заявил он.

Ранее Центризбирком зарегистрировал список из 259 доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства.