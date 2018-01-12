В Кремле сообщили о подготовке к встрече лидеров России и Аргентины
В Кремле сообщили о подготовке к официальному визиту главы Аргентины Маурисио Макри, в ходе которого он встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Встреча готовится», — сказал он.
Как сообщает агентство, ранее в администрации президента Аргентины сообщали о планах Макри посетить Россию 22—23 января.
Ранее стало известно, что палестинский лидер Махмуд Аббас намерен посетить Россию в феврале для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.
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