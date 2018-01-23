Путин принял приглашение посетить Аргентину с официальным визитом
Как отмечается, Макри выразил Путину признательность за оказанный во время пребывания в России тёплый приём и пригласил посетить Аргентину с официальным визитом в удобное для российского лидера время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам.
«Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.
Макри прибыл в Россию с официальным визитом 22 января.
RT вёл прямую трансляцию совместного заявления лидеров.