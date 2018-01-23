Путин принял приглашение посетить Аргентину с официальным визитом

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Российский лидер Владимир Путиным принял приглашение президента Аргентины Маурисио Макри посетить латиноамериканскую республику. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров, опубликованном на сайте Кремля.

Как отмечается, Макри выразил Путину признательность за оказанный во время пребывания в России тёплый приём и пригласил посетить Аргентину с официальным визитом в удобное для российского лидера время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам.

«Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.

Макри прибыл в Россию с официальным визитом 22 января. 

RT вёл прямую трансляцию совместного заявления лидеров.

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