Президент Аргентины поблагодарил Путина за помощь в поисках подлодки «Сан-Хуан»

Президент Аргентины Маурисио Макри выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь, которую оказала Россия во время поисков пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан».

Как сообщает «Газета.Ru», глава государства добавил, что действия российской стороны демонстрируют её отношение к Аргентине.

В свою очередь, Путин отметил, что Россия понимает всю трагичность сложившейся ситуации.

«В России были тоже трагические случаи, связанные с подводным флотом. И мы, конечно, понимаем горе членов семей моряков. Желание помочь в поисках подводной лодки было абсолютно естественным для нас», — заявил он.

Президент Аргентины прибыл в Россию с официальным визитом 22 января.

Ранее родственники некоторых членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» обратились к России с просьбой продолжить участие в операции по поиску субмарины.

17 ноября стало известно, что подводная лодка c 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане.