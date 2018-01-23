Президент Аргентины поблагодарил Путина за помощь в поисках подлодки «Сан-Хуан»
Как сообщает «Газета.Ru», глава государства добавил, что действия российской стороны демонстрируют её отношение к Аргентине.
В свою очередь, Путин отметил, что Россия понимает всю трагичность сложившейся ситуации.
«В России были тоже трагические случаи, связанные с подводным флотом. И мы, конечно, понимаем горе членов семей моряков. Желание помочь в поисках подводной лодки было абсолютно естественным для нас», — заявил он.
Президент Аргентины прибыл в Россию с официальным визитом 22 января.
Ранее родственники некоторых членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» обратились к России с просьбой продолжить участие в операции по поиску субмарины.
17 ноября стало известно, что подводная лодка c 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане.