Родственники моряков с пропавшей подлодки «Сан-Хуан» попросили Россию продолжить поиски судна

Родственники некоторых членов экипажа пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» обратились к России с просьбой продолжить участие в операции по поиску субмарины, сообщает Associated Press.

По данным агентства, семьи членов экипажа собрались у посольства России в Буэнос-Айресе и обратились к российской стороне с просьбой продолжить поиски своих близких посредством океанографического судна.

«Мы пришли поблагодарить Россию и попросить её не покидать операцию. У меня есть надежда и вера, что они всё ещё там», — рассказал Антонио Низ, отец одного из членов экипажа подлодки.

Ранее сообщалось, что специалисты Военно-морского флота России вернутся в зону поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан».

17 ноября стало известно, что подводная лодка c 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане.

В конце ноября военные признали гибель экипажа «Сан-Хуан».