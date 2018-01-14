Российские специалисты вернутся в зону поиска аргентинской подлодки «Сан-Хуан»
«Сегодня утром экипаж судна ВМС Аргентины Islas Malvinas вместе с моряками ВМФ России, которые управляют... подводным аппаратом «Пантера плюс», находящемся на борту судна, и переводчиком отплыли с военно-морской базы в городе Ушуая к зоне операции», — говорится в тексте сообщения.
Comunicado oficial sobre las operaciones de búsqueda del #SubmarinoARASanJuanpic.twitter.com/vhD30JdUSX— Armada Argentina (@Armada_Arg) 14 января 2018 г.
Отмечается, что Islas Malvinas прибудет к зоне поиска 17 января.
В настоящее время на месте работают корвет ВМС Аргентины Spiro и российское океанографическое судно «Янтарь».
17 ноября стало известно, что подводная лодка c 44 членами экипажа пропала в Атлантическом океане.
В конце ноября военные признали гибель экипажа «Сан-Хуан».