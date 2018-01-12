В США заявили о мгновенной гибели экипажа пропавшей подлодки Аргентины «Сан-Хуан»

Аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан» была разрушена в течение 40 миллисекунд из-за взрыва, сообщили в управлении военно-морской разведки США (ONI) после анализа данных Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ).

Как отметили в службе, взрыв по мощности около шести тонн в тротиловом эквиваленте произошёл на глубине 400 метров.

«Корпус (подлодки) был полностью разрушен за 40 миллисекунд (0,04 секунды)», — приводит РИА Новости текст доклада ONI.

При этом отмечается, что приведённые цифры вдвое меньше необходимого времени для осмысленного восприятия события, из чего следует, что моряки погибли мгновенно.

17 ноября стало известно, что подводная лодка пропала в Атлантическом океане. В конце ноября военные признали гибель экипажа подлодки «Сан-Хуан».