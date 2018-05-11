Кержаков назвал отсутствие Кокорина самой большой кадровой потерей сборной России

Главный тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков высказал мнение о расширенной заявке национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

«Самая серьёзная потеря — отсутствие Александра Кокорина. Он очень здорово играл сезон до травмы, и это была бы огромная помощь для нашей команды. По защитникам говорить сложно, потому что оборона сборной России была небезгрешна и с теми, кто сейчас травмирован. Это лишняя головная боль, так как Георгий Джикия и Виктор Васин сыграли очень много матчей и понимали все задачи, которые перед ними ставил тренер», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Кокорин, Джикия и Васин получили серьёзные травмы по ходу клубного сезона.

Ранее Роман Павлюченко назвал включение Артёма Дзюбы в расширенный состав сборной России справедливым и правильным решением.