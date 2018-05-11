Черчесов прокомментировал выбор соперников по контрольным матчам перед ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил выбор соперников по товарищеским матчам перед чемпионатом мира 2018 года.

«Было желание сыграть с соперниками, которые похожи на тех, что будут на турнире. Почему Австрия? Мы там на сборе, 30 минут — и на стадионе. Стадион хороший, зрители хорошие», — сказал Черчесов.

Он отметил, что это важно с психологической точки зрения.

«Игра с Турцией пойдёт нам на пользу, ведь они южане и похожи на Уругвай. Плюс к тому, мы должны им ответный матч за товарищескую игру в Анталье», — добавил Черчесов.

Сборная России на групповом этапе мирового первенства встретится с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Черчесов заявил, что Чалов заслужил вызов в сборную России.