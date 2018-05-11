Черчесов считает, что форвард ЦСКА Чалов заслужил вызов в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что вызов в национальную команду нападающего ЦСКА Фёдора Чалова не связан с хет-триком в матче 29-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Дело не в трёх мячах, которые он забил, мы смотрим большие отрезки, даже работу игроков на сборах. Знаете, чудес не бывает. Кто как работает на сборах, так же проявляет себя и в сезоне. Чалов начал набирать ещё зимой, так и продолжил это делать», — заявил Черчесов.

Он также сказал, что рассчитывал вызвать на сбор полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, если бы тот не получил травму в матче с тульским «Арсеналом».

«Если бы у Кучаева не было травмы, то у меня прибавилось бы приятной головной боли. Ведь вне зависимости от имён и регалий мы должны обращать внимание на тех, кто этого достоин», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов объяснил отсутствие полузащитника «Краснодара» Олега Шатова в расширенной заявке команды для подготовки к чемпионату мира.