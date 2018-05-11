Черчесов объяснил отсутствие Шатова в расширенном составе сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил отсутствие полузащитника «Краснодара» в расширенной заявке команды для подготовки к чемпионату мира.

«Внимательно наблюдали за Шатовым. Хорошо, что он перешёл в «Краснодар». Не знаю, есть ли шансы у него. Они были бы велики, если бы он играл. Жаль, что он травмировался, мы за ним внимательно следили и рассчитывали на него», — сказал Черчесов.

Ранее Черчесов объяснил, почему в основную заявку сборной России вместо Глушакова вызван Газинский.