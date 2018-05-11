Черчесов объяснил, почему в основную заявку сборной России вместо Глушакова вызван Газинский

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил, почему вместо полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в расширенный список национальной команды попал хавбек «Краснодара» Юрий Газинский.

Глушаков был добавлен в резервный список из семи человек.

«Не надо разбираться, почему один в одном составе, а другой в запасном. Есть состояние игрока на данный момент. Мы следим за игроками, за последние семь игр Юрий набрал форму, которая нас полностью устраивает. Один теряет позиции, другой набирает. Это футбол и простые спортивные принципы. То же самое с Артёмом Дзюбой и Антоном Заболотным», — заявил Черчесов.

Он также отметил, что непопадание Глушакова в заявку сборной России не связано с промахом в послематчевых пенальти в матче 1/2 финала Кубка России с «Тосно».

«Да, Глушаков — заслуженный игрок, и это решение мы принимали долго и взвешенно. И поверьте, ключевым фактором не было то, забил он пенальти или нет. Другие причины. У нас отличные отношения, но надо было делать выбор», — сказал Черчесов.

Ранее он рассказал, чем руководствовался при выборе состава сборной России на ЧМ-2018.