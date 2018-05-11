Черчесов сказал, чем руководствовался при определении состава сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил выбор игроков для предварительного списка к чемпионату мира 2018 года.

«Не принимал решение в последний момент. За всеми следили, со всеми работали почти два года. Смотрели на тех, кто себя проявлял, и на тех, кто не обращал на себя внимание. Выбор пал на тех, кто готов выполнять те задачи, которые перед нами стоят», — сказал Черчесов в эфире РФС ТВ.

Ранее Черчесов подтвердил, что вратарь «Спартака» Александр Селихов получил тяжёлую травму и поэтому не попал в заявку команды для подготовки к чемпионату мира.