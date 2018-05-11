СМИ: Дзюба сыграет на ЧМ-2018 по футболу, шансы Глушакова меньше, чем у других игроков

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба с большой долей вероятности войдёт в окончательный список сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, в свою очередь, попадёт в расширенный список национальной команды, однако его шансы на выступление на мундиале меньше, чем у других игроков. Это связано с уровнем игры капитана красно-белых в последних матчах чемпионата России.

Полный список кандидатов на попадание в сборную будет оглашён главным тренером команды Станиславом Черчесовым 11 мая.

Ранее сообщалось, что Чалов войдёт в расширенный состав сборной России по футболу.