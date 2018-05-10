СМИ: Чалов войдёт в расширенный состав сборной России по футболу

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов войдёт в расширенный список сборной России по футболу в преддверии чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что форвард отсутствует в списке игроков, вызванных в молодёжную национальную команду.

Полный список игроков будет объявлен главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым 11 мая.

В нынешнем сезоне Чалов забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи в 19 матчах чемпионата страны.

Ранее Слуцкий заявил, что у сборной России по футболу есть прекрасное новое поколение.