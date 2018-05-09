Слуцкий: у сборной России по футболу есть прекрасное новое поколение

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий высказал мнение об изменениях, произошедших в команде после его ухода.
Слуцкий: у сборной России по футболу есть прекрасное новое поколение
  • РИА Новости

«Конечно, у каждого тренера своя философия, свой менталитет, свои принципы. Меняются футболисты, кто-то завершил карьеру, например Роман Широков, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич. Но у нас есть прекрасное новое поколение. Александр Головин и Роман Зобнин, например. Действительно хорошие молодые игроки, и чемпионат мира — лучший шанс, чтобы показать свой максимальный уровень», — приводит слова Слуцкого «Спорт-Экспресс».

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес успеет восстановиться к ЧМ-2018.

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