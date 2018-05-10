Ромарио дал сексуальный совет футболисту сборной Бразилии Жезусу в преддверии ЧМ-2018

Чемпион мира 1994 года в составе бразильской сборной Ромарио дал несколько советов основному форварду национальной команды Бразилии Габриэлу Жезусу в преддверии чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Побольше занимайся сексом. Таков один из моих советов. Кроме того, старайся хорошо проводить выходные. Но в дни матчей и во время игр, конечно же, нужно как следует концентрироваться. Относись к голевым моментам так, будто следующего у тебя не будет», — цитирует Lance! Ромарио.

По его мнению, Жезус осознаёт, что на него возлагают надежды все поклонники сборной Бразилии. Ромарио считает, что Жезус должен забивать мячи и принести победу Бразилии в Кубке мира.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге будет открыт дом для представителей секс-меньшинств на время чемпионата мира 2018 года по футболу.