Бывший вратарь «Спартака», «Ростова» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает Welcome 2018.

Мероприятие состоится 12—13 мая на площади Минина и Пожарского.

Нижний Новгород станет восьмым городом, который посетит Парк футбола. Ранее он побывал в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Екатеринбурге и Казани. Для посетителей запланированы мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звёзд футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с призами.

Стадион в Нижнем Новгороде примет четыре матча группового этапа мирового первенства, а также встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что в бундестаге хотят провести дружественный футбольный матч с Госдумой после ЧМ-2018.