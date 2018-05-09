Защитник сборной Бразилии Алвес может пропустить ЧМ-2018 по футболу

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Дани Алвес может пропустить чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает UOL.

В концовке финального матча Кубка Франции с «Ле-Эрбье» Алвес был заменён из-за боли в колене. Тренерский штаб сборной Бразилии был проинформирован о том, что у 35-летнего игрока повреждение связок коленного сустава.

Алвесу предстоит пройти дополнительное обследование, по итогам которого должны определиться сроки его восстановления.

Ранее сообщалось, что футболисты ПСЖ разрешили капитану «Ле-Эрбье» поднять над головой трофей Кубка Франции.