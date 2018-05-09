Футболисты ПСЖ разрешили капитану «Ле-Эрбье» поднять над головой трофей Кубка Франции
Футболисты «Пари-Сен Жермен», которые стали обладателями трофея Кубка Франции, разрешили капитану клуба третьего дивизиона страны «Ле-Эрбье» Себастьену Флошону присоединиться к ним на церемонии награждения.
Об этом сообщает Mirror.
Отмечается, что парижане позволили Флошону поднять над головой кубок.
Ранее сообщалось, что ПСЖ в четвёртый раз подряд стал обладателем Кубка Франции по футболу.
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