ПСЖ обыграл «Ле-Эрбье» и в четвёртый раз подряд стал обладателем Кубка Франции по футболу
«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ле-Эрбье» в финальном матче Кубка Франции по футболу.
Встреча завершилась с счётом 2:0.
Победу парижанами принесли голы Джовани Ло Чельсо и Эдинсона Кавани.
ПСЖ в четвёртый раз подряд и в 12-й раз в своей истории выиграл Кубок Франции.
Ранее сообщалось, что Кавани превзошёл Ибрагимовича по числу голов за ПСЖ в Лиге 1.
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