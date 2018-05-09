ПСЖ обыграл «Ле-Эрбье» и в четвёртый раз подряд стал обладателем Кубка Франции по футболу

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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Ле-Эрбье» в финальном матче Кубка Франции по футболу.

Встреча завершилась с счётом 2:0.

Победу парижанами принесли голы Джовани Ло Чельсо и Эдинсона Кавани.

ПСЖ в четвёртый раз подряд и в 12-й раз в своей истории выиграл Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что Кавани превзошёл Ибрагимовича по числу голов за ПСЖ в Лиге 1.

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