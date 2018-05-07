Стала известна предварительная заявка сборной Австралии на ЧМ-2018 по футболу

Тренерский штаб сборной Австралии во главе с Бертом ван Марвейком сообщил предварительный состав команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В список вошли 32 футболиста, сообщает ТАСС. Полностью состав выглядит следующим образом:

— вратари: Мэт Райан, Дэнни Вукович, Брэд Джонс, Митч Лангерак;

— защитники: Азиз Бехич, Милош Дегенек, Мэттью Юрман, Джеймс Мередит, Джош Рисдон, Трент Сейнсбери, Александар Шушняр, Бэйли Райт, Фран Карачич, Алекс Герсбах;

— полузащитники: Джош Бриллант, Миле Единак, Джексон Ирвайн, Робби Круз, Массимо Луонго, Марк Миллиган, Аарон Муй, Том Рогич, Джеймс Троизи;

— нападающие: Тим Кэйхилл, Томи Юрич, Мэттью Леки, Эндрю Наббут, Никита Рукавица, Димитри Петратос, Дэниел Арзани, Джейми Макларен, Апостолос Янну.

В окончательную заявку попадут 23 футболиста. Дедлайн подачи списка — 4 июня.

Сборная Австралии на групповом этапе встретится с командами Франции, Дании и Перу.

Ранее министр по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что сборные Австралии, Колумбии и Японии по футболу, которые будут базироваться в регионе на время проведения чемпионата мира в 2018 году, приедут со своими поварами.