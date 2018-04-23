Сборные Австралии, Колумбии и Японии приедут на ЧМ-2018 со своими поварами

Министр по делам молодёжи и спорта Республики Татарстан Владимир Леонов рассказал, что сборные Австралии, Колумбии и Японии по футболу, которые будут базироваться в регионе на время проведения чемпионата мира в 2018 году, приедут со своими поварами.

«Стал известен график заезда команд — 10, 12 и 13 июня они прибывают на территорию баз. Все приезжают со своими поварами, но мы предусмотрели и наше казанское гостеприимство. Надеемся, что наша еда придётся им по душе», — приводит слова Леонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что британская полиция призвала английских фанатов воздержаться от провокаций на ЧМ-2018.