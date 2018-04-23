Британская полиция призвала английских фанатов воздержаться от провокаций на ЧМ-2018

Заместитель главного констебля полиции Южного Йоркшира Марк Робертс, назначенный ответственным за безопасность английской делегации на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, призывал болельщиков воздержаться от провокаций во время посещения турнира.

«Шуточки английских фанатов, когда они, завернувшись во флаги, пели о Второй мировой войне в Германии, в России не поймут. Болельщикам кажется, что всё это — невинные шутки, но в России они будут восприниматься иначе. Подобное поведение привлечёт к себе внимание и повысит угрозу вашей безопасности», — приводит слова Робертса Daily Mail.

Ранее сообщалось, что FA поддержит бойкот ЧМ-2018 по футболу и сократит число представителей на турнире.