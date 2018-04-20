СМИ: FA поддержит бойкот ЧМ-2018 по футболу и сократит число представителей на турнире

Футбольная ассоциация Англии (FA) намерена присоединиться к правительству страны и бойкотировать чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в связи с напряжённой политической обстановкой между Великобританией и Россией FA приняла решение максимально сократить число представителей на мундиале. На турнир отправятся только самые высокопоставленные футбольные чиновники: исполнительный директор организации Мартин Гленн и её председатель Грэг Кларк.

Отмечается, что это касается лишь первых двух матчей сборной Англии на групповом этапе (против Туниса и Панамы), на третью игру, с Бельгией, будет отправлено больше представителей.

Ранее министр иностранных дел Бельгии назвал бессмысленным бойкот ЧМ-2018 по футболу.