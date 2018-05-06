Гендиректор ЦСКА Бабаев считает, что у Чалова есть шансы поехать со сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением о перспективах нападающего команды Фёдора Чалова попасть в заявку сборной России на чемпионат мира по футболу 2018 года.

«Чалов в сборной? Он набрал хорошую форму. Так что, может, шансы и есть. Но это прерогатива Станислава Саламовича Черчесова», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

В прошедшем матче 29-го тура чемпионата России с «Арсеналом» Чалов оформил хет-трик. В текущем сезоне турнира на счету форварда шесть голов.

Ранее Божович назвал позорным поражение от ЦСКА в матче 29-го тура РФПЛ.