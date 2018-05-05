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Футболист «Зенита» Иванович поделился мнением о перспективах сборной России на ЧМ-2018

5 мая 2018, 09:57

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением, сможет ли сборная России выполнить задачу на чемпионате мира 2018 года и пробиться в 1/8 финала.

«Я уверен, что Россия сможет выйти из группы. Чемпионат мира — особенное событие в жизни любого футболиста. Он отличается от других соревнований тем, что здесь нечего терять, поэтому можно играть без оглядки и с душой на протяжении всего группового этапа. Конечно, без удачи здесь не обойтись, чего я и желаю сборной России и верю, что она покажет требуемый результат», — сказал Иванович в беседе с корреспондентом RT.

Ранее спортсмен рассказал, жалеет ли он, что не вернулся в «Локомотив» после выступлений в чемпионате Англии.

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