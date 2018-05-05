Футболист «Зенита» Иванович рассказал, жалеет ли он о невозвращении в «Локомотив» после карьеры в Англии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович рассказал, жалеет ли он, что не вернулся в московский «Локомотив» после карьеры в лондонском «Челси».

«Много думал над этим. Но в результате решил для себя, что в «Локомотиве» и в «Зените» играли два разных человека, два разных футболиста. В первом случае мне было всего 22 года — молодой, неопытный, без семьи. Сейчас жизнь кардинально поменялась. Конечно, у «Зенита» достаточно специфические болельщики, потому что в таком большом городе есть только одна команда, которую абсолютно все любят и поддерживают. И это очень хорошо как для клуба, так и для города. Поэтому каждый новичок, который подписывает контракт с клубом, должен к этому привыкнуть», — сказал Иванович в беседе с корреспондентом RT.

5 мая «Локомотив» и «Зенит» сыграют в матче 29-го тура чемпионата России. В случае победы железнодорожники обеспечат себе золотые медали турнира.

Ранее Ерохин прокомментировал ухудшение результатов «Зенита» по ходу текущего сезона.