Инфантино отметил профессионализм оргкомитета ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил высокий профессионализм оргкомитета чемпионата мира 2018 года в России и всех, кто участвует в подготовке к проведению турнира.

«Хочу поздравить всех, кто участвовал в подготовке к чемпионату мира, с проделанной работой. Я 20 лет занимаюсь организацией крупных соревнований и хочу сказать, что уровень вашего профессионализма и вовлечённости уникальный, и я говорю это без преувеличений», — приводит слова Инфантино РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Инфантино заявил, что все отзывы, которые ФИФА получает от экспертов по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, максимально положительные.