Инфантино: все отзывы экспертов по подготовке ЧМ-2018 по футболу максимально положительные

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что все отзывы, которые организация получает от экспертов по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года, максимально положительные.

«Все те отзывы и мнения, которые мы получаем от экспертов, очень положительные, максимально положительные. Отличные, красивые стадионы», — заявил Инфантино в ходе заседания наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира.

Он также отметил работу, которая была проделана в вопросах безопасности.

Ранее Колобков рассказал, когда будет завершена работа на всех объектах ЧМ-2018 по футболу.