Путин надеется, что сборная России по футболу выступит в полную силу на ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин пожелал успехов тренерскому штабу и игрокам национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт с 14 июня по 15 июля.

«Этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что российские болельщики будут пристально наблюдать за выступлением национальной команды.

«Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики», — подчеркнул он.

Ранее Путин сообщил о наступлении самого ответственного этапа подготовки к ЧМ-2018.

RT ведёт прямую трансляцию заседания наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» по подготовке к чемпионату мира по футболу.