Путин сообщил о наступлении самого ответственного этапа подготовки к ЧМ-2018

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года заявил, что подготовка к международному турниру, который пройдёт в России, практически завершена.

«В России к турниру готовы. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», — заявил он.

Глава государства обратил внимание «на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков».

«Добавлю, что это задача не только к чемпионату, разумеется, смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах прежде всего местных жителей», — пояснил Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.