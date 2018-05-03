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Путин сообщил о наступлении самого ответственного этапа подготовки к ЧМ-2018

3 мая 2018, 15:27

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года заявил, что подготовка к международному турниру, который пройдёт в России, практически завершена.

«В России к турниру готовы. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», — заявил он.

Глава государства обратил внимание «на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков».

«Добавлю, что это задача не только к чемпионату, разумеется, смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах прежде всего местных жителей», — пояснил Путин.

RT ведёт прямую трансляцию.

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