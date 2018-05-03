Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино осмотрели центр выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира 2018 года в Сочи и получили свои удостоверения.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, с помощью автомата электронной очереди глава Минкомсвязи Николай Никифоров распечатал Путину и Инфантино талоны, с которыми они подошли к стойкам регистрации, где операторы выдали им ID-карты.

После этого Путин и Инфантино сфотографировались вместе с сотрудниками центра.

Ранее сообщалось, что Путин и Инфантино получат в Сочи паспорта болельщиков в преддверии ЧМ-2018 по футболу.