Путин и Инфантино получат в Сочи паспорта болельщиков в преддверии ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино 3 мая получат в Сочи паспорта болельщиков и ознакомятся с реконструкцией стадиона «Фишт».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Совсем скоро Путин вместе с Инфантино посетит центр выдачи паспортов болельщиков. Это находится в помещениях офисного центра «Формулы-1», территориально — в Имеретинке. Собственно, Путин и Инфантино получат там паспорта болельщиков и далее отправятся к стадиону «Фишт», — сказал Песков.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что в Казани перед ЧМ-2018 по футболу планируется провести матч между роботами.