В Казани перед ЧМ-2018 по футболу планируется провести матч между роботами

Футбольный матч между роботами планируется провести в Казани перед чемпионатом мира 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Инженерного института Казанского федерального университета Наиля Кашапова.

«Существует футбольная лига для роботов, нас уже пригласили туда на чемпионат мира в Германии. Мы хотим сделать показательную игру перед ЧМ-2018 в Казани. Мы надеемся, что будут играть наши роботы, которых мы сами изготовили и создали, с роботами, которые уже продаются», — сказал Кашапов.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Казань примет четыре встречи группового этапа, а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала.

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