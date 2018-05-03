Черчесов назвал главное достижение сборной России по футболу за последнее время

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что считает главным достижением команды тот факт, что она смогла вызвать неподдельный интерес у собственных болельщиков.

«Как отношусь к тому, что нам советуют вызвать человека в сборную после одного удачного матча? Это же хорошо, что все интересуются сборной. Все в процессе, что ли. Наоборот, это нас радует. Понятно, что мы иногда улыбаемся, когда есть подобные вещи, но негативно их не воспринимаем, потому что это наша сборная. И чем больше о ней говорят, тем, значит, она интереснее. Это самый главный плюс, который мы приобрели за последнее время», — цитирует специалиста «Российская газета».

По словам Черчесова, он спокойно относится к критике в свой адрес.

«Понятно, что кто-то нас хвалит, а кто-то ругает и критикует. Но равнодушия нет, уже хорошо», — добавил он.

Ранее Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав сборной России на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.