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Черчесов назвал главное достижение сборной России по футболу за последнее время

3 мая 2018, 02:13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что считает главным достижением команды тот факт, что она смогла вызвать неподдельный интерес у собственных болельщиков.

«Как отношусь к тому, что нам советуют вызвать человека в сборную после одного удачного матча? Это же хорошо, что все интересуются сборной. Все в процессе, что ли. Наоборот, это нас радует. Понятно, что мы иногда улыбаемся, когда есть подобные вещи, но негативно их не воспринимаем, потому что это наша сборная. И чем больше о ней говорят, тем, значит, она интереснее. Это самый главный плюс, который мы приобрели за последнее время», — цитирует специалиста «Российская газета».

По словам Черчесова, он спокойно относится к критике в свой адрес.

«Понятно, что кто-то нас хвалит, а кто-то ругает и критикует. Но равнодушия нет, уже хорошо», — добавил он.

Ранее Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав сборной России на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года.

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