Путин обсудит в Сочи 3 мая ход подготовки к ЧМ-2018 по футболу

Российский лидер Владимир Путин проведёт 3 мая в Сочи заседание наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату. Планируется также обсудить вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира», — говорится в заявлении.

Кроме того, Путин посетит Центр выдачи паспортов болельщиков и реконструированный стадион «Фишт». Также запланирована встреча Путина с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сочи примет четыре матча группового этапа и по одной встрече 1/8 и 1/4 финала.

Ранее Смертин выразил уверенность, что футбольные болельщики на ЧМ будут приятно удивлены приёмом в России.