Смертин уверен, что футбольные болельщики на ЧМ будут приятно удивлены приёмом в России

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом, бывший капитан сборной России Алексей Смертин не сомневается, что футбольные болельщики на ЧМ будут приятно удивлены приёмом, который ждёт их в России.

«Прежде всего те, кто ни разу не был в России, совершат прекрасное для себя открытие. Ведь многие судят о нашей стране лишь по информации в СМИ, которая не всегда бывает объективной, и люди будут приятно удивлены, когда увидят, как тепло их здесь принимают», — сказал Смертин в эксклюзивном интервью RT.

Он также добавил, что важно произвести впечатление на футбольных болельщиков за пределами стадиона.

«Матч ведь длится всего 90 минут, а остальное время гости турнира посвятят знакомству с Россией. Да и болельщики будут собираться не только на стадионе, но и за его пределами. Мы должны соответствовать высоким стандартам. Приедут люди разных национальностей, рас, конфессий, они должны чувствовать себя комфортно. Хочу, чтобы этот турнир оставил у людей приятные воспоминания», — отметил Смертин.

Ранее он заявил, что важно перенести принципы толерантности, существующие в футбольных командах, на остальных людей.