Смертин: хотим, чтобы люди приходили на стадионы болеть за своих, а не унижать других

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом, бывший капитан сборной России Алексей Смертин считает важным перенести принципы толерантности, существующие в футбольных командах, на остальных людей.

«Важно перенести те принципы, которые разделяют в футбольных командах, на трибуны, на улицы. Расизм и дискриминация касаются всего мира. Мы хотим, чтобы люди приходили на стадионы болеть за своих, а не унижать других. Так заведено, что в России есть противоборствующие команды, болельщики которых друг друга ненавидят и стараются вывести соперника из себя. Это делается не из-за цвета кожи, а чтобы помочь победить любимой команде», — сказал Смертин в эксклюзивном интервью RT.

Онн также рассказал, где проходит грань между простой кричалкой и расистским оскорблением.

«Есть абсолютно понятный регламент, в котором всё четко прописано. Уханье исландцев после забитого мяча легко отличить от любого другого. Мы единственная страна, которая организовала мониторинг нарушений в своём национальном чемпионате и в других матчах так называемого повышенного риска», — сказал Смертин.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» и ряда английских клубов Питер Одемвингие прокомментировал сообщения в британской прессе о том, что в России остро стоит проблема дискриминации.